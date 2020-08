FIRENZE: Mallegni Commissario Fi Toscana, Marchetti (FI): «Buon lavoro, corriamo per vincere e strappare la nostra regione alle sinistre»

Dichiarazione del Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti (Candidato capolista di Forza Italia a Lucca per le elezioni regionali)

«Al senatore Massimo Mallegni, cui è stato oggi conferito l’incarico di Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, auguro buon lavoro. Sono certo che saprà guidare il partito coeso in questo delicato passaggio in cui corriamo per vincere le elezioni regionali e amministrative, così da strappare la nostra terra alle sinistre. L’appuntamento è importante, Forza Italia ha capacità e competenze per offrire un contributo determinante alla vittoria del centrodestra e alle soluzioni dei problemi creati ai cittadini in 50 anni di governi regionali di sinistra. Ringrazio l’onorevole Stefano Mugnai per tutto quanto fatto fin qui».