FIRENZE: Covid, Stella (FI) scrive a Nardella: «Rinvio Cosap anche per i fiorai. Lo stop delle cerimonie ha piegato anche questi chioschisti»

Il Vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella (FI) al Sindaco di Firenze: «Inspiegabile l’esclusione dalla delibera sul rinvio del canone al 30 novembre»

«Estendere il rinvio del pagamento Cosap anche ai chioschi dei fiorai, inspiegabilmente esclusi dalla delibera con cui il Comune di Firenze sancisce lo slittamento dei termini di versamento del canone al 30 novembre prossimo»: questa la richiesta che il Vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella (Forza Italia) rivolge al Sindaco di Firenze Dario Nardella attraverso una lettera formale da oggi agli atti dell’Assemblea toscana.

Stella ha sfogliato i provvedimenti di Palazzo Vecchio in cui, «per sostenere imprese e famiglie duramente colpite dagli effetti economici del coronavirus», si ridefiniscono «i termini di versamento legati ai tributi comunali». Ebbene, il Vicepresidente del Consiglio regionale ha trovato una lacuna e adesso intende colmarla: «In relazione alla Cosap – scrive Stella a Nardella – ho preso atto che è slittato il termine di pagamento al 30 novembre 2020 per chioschi alimentari, ambulanti non alimentari con posteggio assegnato, taxi/taxi merci e stalli di sosta dinanzi agli alberghi».

All’appello mancano i fiorai: «Ho verificato – scrive ancora Stella – che nell’ultima delibera inerente lo slittamento dei termini di pagamento, i chioschi fiorai non rientrano». Si rimedi, è l’invito dell’esponente regionale di Forza Italia che adesso chiede «di far rientrare anche questa categoria di operatori economici nella delibera», onde evitare che per loro la scadenza Cosap rimanga invariata.

La situazione dei fiorai è infatti irta di spine: «La categoria – sottolinea Stella – è in gravissime difficoltà economiche sia a causa dei mancati guadagni, sia per le spese correnti che, soprattutto, per aver perso il periodo di maggior business dell’anno tra matrimoni anche fra stranieri, comunioni, lauree e battesimi».