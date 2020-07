FIRENZE: Calo demografico, Marchetti (FI): «No caro Rossi, altro che immigrazione! Bisogna pensare alle famiglie e ai giovani per invertire il fenomeno»

«Eh no caro Rossi: contro il calo demografico che affligge la Toscana e l’Italia rendendo la nostra regione tra quelle a più alto indice di invecchiamento la ricetta non è la tua che vuoi cambiare le politiche sull’immigrazione, ma la nostra di Forza Italia e centrodestra che vogliamo attivare politiche per la famiglia, per i giovani e per la loro occupazione perché senza indipendenza economica non c’è maturità sociale»: parola del Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti che così ribatte al post con cui il governatore della Toscana Enrico Rossi commentava via Facebook il nuovo calo demografico registrato dall’Istat.

«Senza sbocco in una buona occupazione senza un sano mercato delle abitazioni anche in locazione e senza la benché minima politica dedicata al sostegno alla famiglia e alla genitorialità – afferma ancora Marchetti – i nostri ragazzi faticano a progettare il futuro che pure agognerebbero. Un futuro che include figli e famiglia. Ma la maturità sociale implica indipendenza economica che per troppi resta una chimera. Come Pd e sinistra avete fallito nell’affrancare i nostri figli e le nostre figlie dal precariato, e lei in particolare va a caccia di voti promettendo profilattici e pillole. Altro che cambiare le politiche per l’immigrazione, Rossi inizi a guardare in casa sua. Non per altro, sa? Ma perché sarebbe anche casa nostra. E’ la Toscana, ha presente?».