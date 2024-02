Festival di Sanremo, Gasparri: “Le modalità d’acquisto dei biglietti tra i grandi misteri italiani mai risolti”

“Quello delle modalità di acquisto dei biglietti per assistere al Festival di Sanremo è uno dei grandi misteri italiani mai risolti. Ovviamente il paese ha ben altre preoccupazioni e sopravvive a questa polemica. Ma perché non trovare un metodo normale di vendita? O di dire alla luce del sole che i dipendenti Rai hanno una quota riservata di biglietti? Esiste una piattaforma riservata all’acquisto di biglietti da parte del personale Rai come afferma su Striscia la notizia la celeberrima Rai Scoglio 24?

E poi la cosa più grave non è quella. Ma vedere quanti dirigenti e funzionari Rai andranno a svernare a Sanremo e a spese di chi. In anni passati si registrarono costose transumanze con potenziali desertificazioni degli uffici Rai di Roma. Che poi da casa il Festival si vede comodamente alla televisione, compreso il diritto di addormentarsi sul divano vista la durata infinita delle serate. Siamo certi che la Rai ci farà sognare, sia risparmiando sulle trasferte, sia quando ci addormenteremo sul divano. I have a dream”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri membro della Commissione di Vigilanza Rai