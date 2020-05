Fase 2, Porchietto (FI): continuiamo a usare male la golden power

“Il presidente della Consob chiede la lista delle imprese oggetto di tutela attraverso lo strumento Golden Power perchè non essere a conoscenza dei nominativi mette in difficoltà il sistema finanziario che vuole investire in Italia. Nel contempo, abbiamo centinaia di piccole e medie realtà simbolo del Made in Italy che sulla carta potrebbero essere tutelate ma che saranno il succulento pasto di voraci speculatori internazionali nel silenzio assordante del Governo che fa già fatica a monitorare le grandi realtà, tant’è che Savona ha fatto appello alla Commissione parlamentare per capire come muoversi”. Lo scrive in una nota Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia. “Non posso immaginare ci sia solerzia nel difendere chi è meno strategico dimensionalmente parlando. Abbiamo armi spuntate per difendere il nostro patrimonio imprenditoriale e ancora una volta assisteremo alla spartizione del bottino a discapito dell’Italia”.

