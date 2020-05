Fase 2, Giacometto e Porchietto (FI): isolamento aeroporto di Torino inaccettabile, Ministero Infrastrutture intervenga

“Il protrarsi dell’isolamento dell’aeroporto di Torino è semplicemente imbarazzante: non è, infatti, accettabile che la quarta Città metropolitana d’Italia per numero di abitanti, ma soprattutto una delle aree territoriali che concorre maggiormente al prodotto interno lordo del nostro Paese continui ad essere tagliata fuori dal punto di vista dei collegamenti aerei. Abbiamo atteso la fine del lockdown e la ripartenza delle attività economiche, confidando in un solerte intervento del Ministero delle Infrastrutture che sensibilizzasse gli operatori e mettesse fine ad una situazione intollerabile per Torino, il cui scalo è ridotto ai minimi termini da ormai tre mesi. Ciò non è avvenuto, e ancora oggi i torinesi e i piemontesi non hanno alcuna notizia, ad esempio, in merito all’eventuale decisione di Alitalia di intensificare la frequenza dei voli diretti per e da Roma. Per quanto altro tempo le nostre imprese, che hanno la necessità di riprendere i propri contatti e le proprie relazioni con la Capitale, dovranno ancora pazientare?“. Lo hanno dichiarato in una nota i deputati piemontesi di Forza Italia Carlo Giacometto, responsabile del dipartimento Bilancio e Finanze del suo partito in Piemonte e Claudia Porchietto, responsabile nazionale del Dipartimento attività produttive di Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...