Fabrizio Sala: “L’Europa deve iniziare ad occuparsi dell’Africa”

“L’azione internazionale che sta mettendo in campo questo Governo va in una direzione ben precisa: convincere l’Europa ad occuparsi dell’Africa, a prevenire i fenomeni. Bisogna stanziare risorse, mettere in campo strategie di protezione dei confini e azioni per mettere un freno all’immigrazione illegale. Basti guardare quanti riscontri stanno dando gli accordi diplomatici stretti dal nostro Ministro degli Esteri, Antonio Tajani: è un lavoro prezioso che dovrà iniziare a fare anche l’Europa. La visita della Presidente della Commissione Europea a Lampedusa dimostra che, anche grazie a una ritrovata autorevolezza internazionale, qualcosa si sta muovendo: come diciamo da sempre, la vita delle persone la si tutela evitando che si mettano nelle mani degli scafisti”. Lo ha detto Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, nel corso della trasmissione Coffee Break in onda su La7.