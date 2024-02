Energia: Pichetto Fratin a Parigi per la ministeriale dell’AIE

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parteciperà alla riunione ministeriale dell’AIE, l’Agenzia Internazionale per l’Energia, che si terrà a Parigi il 13 e 14 febbraio.

Nei due giorni di lavoro sono previsti per il ministro Pichetto Fratin diversi incontri bilaterali e la partecipazione alla sessione ufficiale di apertura sul tema: “L’AIE fino al 2050, sfide e opportunità per la trasformazione del settore energetico per affrontare il cambiamento climatico”. L’evento, in plenaria, sarà dedicato alla celebrazione dei 50 anni dell’AIE.

I rappresentanti istituzionali saranno affiancati dai vertici delle principali aziende private del settore per ciascun Paese.