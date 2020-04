Emergenza Covid Fase 2, Balena (FI): mantenere sospensione Ztl e pagamento strisce blu fino alla conclusione della Fase 2

“Da giorni si parla con più insistenza di Fase 2, di quando e di chi riaprirà, delle misure che i datori di lavoro dovranno adottare per garantire la sicurezza ai propri dipendenti, ma non è chiaro come i Torinesi potranno spostarsi per raggiungere il posto di lavoro“ così il coordinatore di Torino Davide Balena a proposito delle misure che dovranno essere adottate alla riapertura delle attività pubbliche e private.

“Se, come anticipato da alcuni, si dovranno garantire le distanze di sicurezza all’interno dei mezzi pubblici magari contingentando gli accessi – aggiunge Davide Balena – è evidente che servirebbe un aumento importante del numero dei mezzi impegnati e dubito che la città abbia un parco auto così ampio da garantirlo”.

“Serve pertanto agevolare il più possibile gli spostamenti con i mezzi privati al fine anche di garantire a chi non ha altre possibilità di scelta l’accesso al trasporto pubblico ” continua Davide Balena – “ per questo chiediamo al Sindaco Appendino di prorogare la sospensione della Ztl e del pagamento delle strisce blu fino alla conclusione della Fase 2, tale scelta incentiverebbe così spostamenti compatibili con le necessità dettate da questa emergenza e aiuterebbe a decongestionare l’accesso ai mezzi pubblici”

“Ci rendiamo conto che questa richiesta va esattamente nel senso opposto alle scelte di mobilità fatte da questa amministrazione – conclude l’esponente di Forza Italia – tuttavia questa emergenza impone decisioni importanti che, proprio nell’interesse della tutela della salute pubblica, devono essere assunte abbandonando, seppur temporaneamente, le proprie convinzioni politiche”.