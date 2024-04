Elezioni Europee, Gasparri: “Unire le forze moderate rafforza il centro destra”

“Gli elettori del centrodestra si muovono premiando ora questo partito, ora quello. L’importante è che stiano nel perimetro del centrodestra, che noi vogliamo allargare. Siamo il Partito Popolare Europeo d’Italia, anche Noi moderati ne fa parte ma Forza Italia ne è la rappresentanza più autorevole, più storica e di maggiore dimensione. Unire le forze moderate rafforza il centrodestra, ci consente di recuperare il consenso nell’area di centro e farà andare Forza Italia e Noi moderati oltre quel 10% che avevamo indicato come obiettivo. Siamo in crescita, siamo credibili, siamo utili alla coalizione e la premier Meloni sa che può contare su una componente con cultura di governo e con grande radicamento. Il lavoro che sta facendo Tajani è veramente ottimo”. Così a Tg2 Italia Europa il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che poi sull’arresto di un ex consigliere comunale di Palermo di FdI ha osservato: “Ci sono dei sistemi di potere della sinistra, da Torino a Bari, che sono investiti frontalmente, scricchiolano e crollano. Il sistema di Decaro, il sistema di Emiliano, la visita di Emiliano alla sorella del boss. Dall’altra parte, ci sono casi individuali e isolati di ex esponenti che non vanno minimizzati. L’impegno di moralizzazione e di trasparenza deve essere totale, ma non confondiamo casi individuali con un sistema della sinistra, penso al caso Puglia ma anche al caso Torino, che dimostra la sclerotizzazione del Pd”.