Dossieraggio; Gasparri: “Il Parlamento non può ignorare una vicenda di tale gravità”

“Il Parlamento non può ignorare un tema che viene discusso in tutta Italia come la vicenda che riguarda la Procura Nazionale Antimafia. Una vicenda di dossieraggio, di cui non è ancora chiara la dimensione, che ha coinvolto centinaia di persone, prevalentemente esponenti politici ma anche del mondo dello sport, della musica, della cultura, e che assume a mio avviso una gravità superiore a quella di scandali che pure hanno segnato la vita della Repubblica, come la P2, la P3, la P4 o la cosiddetta loggia di Piazza Ungheria. Qui si parla della Procura Nazionale Antimafia e antiterrorismo, un’istituzione importante per le funzioni che svolge e per come è nata, ideata in anni drammatici da Falcone, che tutti spesso citiamo come atto di omaggio, una delle icone della storia della Repubblica”. Così il capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula.