DL Sostegni bis, Pella (FI): bene stanziamenti per settore tessile come abbiamo proposto

“Grazie a Forza Italia nel decreto Sostegni Bis è previsto lo stanziamento di oltre 300 milioni di euro a favore del settore tessile e della moda tra il 2021 e il 2022. Si tratta di un risultato importassismo a sostegno di un settore d’eccellenza del Made in Italy, fortemente colpito dalla pandemia, frutto del lavoro sinergico portato avanti con il capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio al Senato, Dario Damiani. Il governo in questo modo ha ulteriormente concretizzato quanto avevo già proposto nella scorsa legge di Bilancio che grazie all’approvazione di un emendamento a mia prima firma, sottoscritto dal collega e coodinatore di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo, stanziava 5 milioni all’anno, per tre anni, ai fini della progettazione, della sperimentazione, della ricerca e dello sviluppo del settore tessile. Una misura molto importante per l’economia di un territorio in cui il tessile rappresenta un settore strategico”. Lo ha detto il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio Roberto Pella, nel corso della conferenza stampa con cui il movimento azzurro ha presentato le sue proposte al decreto Sostegni Bis.

