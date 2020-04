Dl imprese, Porchietto (FI): “Houston abbiamo problema!”

“Il quadro che mi si è presentato questa mattina sul tema dell’erogazione del finanziamento fino a 25 mila euro per i clienti i quali ne avessero fatto richiesta, è alquanto desolante. Essendo una professionista oggi ho chiesto ai miei collaboratori di farmi un report dei contatti avuti ieri con le banche e mi è stato risposto che di 6 istituti di credito contattati, non uno ha immediatamente avviato l’iter necessario all’erogazione del prestito. Questo perché c’è ancora chi attende istruzioni in merito dalla sede centrale, chi non accetta le pratiche e chi non prende in considerazione il soggetto se non è già cliente della banca. A questo punto mi pare che chiaro che…’Houston abbiamo un problema'”. Lo scrive su Facebook, l’On. Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento attività produttive di Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...