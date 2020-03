DL Cuneo, Zangrillo (FI): è emergenza, FI si astiene ma presto rivedere sistema fiscale

“Provo disagio nel discutere un provvedimento nato in un’altra era. E mi chiedo: ha ancora senso discutere oggi di taglio del cuneo fiscale nei tempi e nelle dimensioni proposte da questo provvedimento? La risposta è scontata, ma noi pensiamo occorra davvero una riflessione in tal senso”.

Lo ha detto Paolo Zangrillo, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio durante le dichiarazioni di voto finale in merito al decreto sul cuneo fiscale.

“L’Italia tra i Paesi Ocse è il terzo per peso del cuneo fiscale, veniamo dopo Belgio e Germania. È chiaro che il sistema fiscale italiano è iniquo, e mortifica i cittadini italiani costretti a versare nelle casse dello Stato una grandissima fetta dei propri guadagni. Forza Italia ne è convinta da sempre e proprio per questo motivo, durante la discussione parlamentare della scorsa legge di bilancio ha fortemente insistito per avere un intervento con almeno 10 miliardi di euro per tagliare realmente il cuneo fiscale. Dal governo sono arrivati silenzi, e nulla più. L’emergenza prodotta da Covid-19 ha cambiato radicalmente le nostre vite e ci pone, adesso e subito, una riflessione sul futuro, su come immaginiamo il Paese di domani, su come vogliamo aiutare concretamente i cittadini. Questo decreto è ormai superato dagli eventi. L’emergenza sanitaria in atto sta causando un’emergenza economica senza precedenti. La chiusura di piccole e medie imprese potrebbe avere un effetto deflagrante sul mercato del lavoro italiano. Nel settore del turismo, solo per fare un esempio, andranno in fumo almeno 1/3 dei posti di lavoro esistenti. Tra qualche settimana ci toccherà parlare di ricostruzione, come dopo un conflitto. In condizioni normali avremmo duramente attaccato un governo che con questo provvedimento stanzia 3 miliardi nel 2020 e 5 miliardi nel 2021 per tagliare il cuneo fiscale. Cifre assolutamente insufficienti. In condizioni normali avremmo rilevato che questo decreto è stato scritto in preda alle amnesie: dimenticando i lavoratori autonomi, le partite Iva, le famiglie.

Ma oggi non ha più senso sollevare queste obiezioni. Il taglio del cuneo fiscale è importante, ma non bastano interventi tampone di breve periodo. Occorre ripensare il nostro sistema fiscale, rendendolo equo, giusto e riconoscibile per i cittadini italiani. Ma questi punti andranno affrontati a tempo debito, e in modo davvero approfondito. Forza Italia, con il Paese in queste condizioni, non si opporrà alla conversione in legge di questo decreto e dunque oggi si asterrà sul voto al provvedimento”, ha concluso Zangrillo.