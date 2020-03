Coronavirus, Zangrillo e Rosso (FI): poteri straordinari a livello territoriale per gestire l’emergenza sono l’unica strada per dare le risposte che i piemontesi richiedono

“Sosteniamo con forza la proposta del presidente della Regione Alberto Cirio di chiedere poteri straordinari da assegnare a livello territoriale per gestire l’emergenza eccezionale che stiamo vivendo. Le famiglie e gli imprenditori piemontesi chiedono risposte rapide alle proprie istanze e oggi ciò non è possibile per le lungaggini burocratiche tipiche del nostro sistema. Abbiamo bisogno di ridurre i tempi di intervento e offrire soluzioni vere ai nostri territori e solo chi è sul campo in Piemonte può farlo. Lanciamo quindi un appello al Governo affinché conceda questa prerogativa in analogia con quanto avvenuto a Genova per il Ponte Morandi. Dobbiamo procedere nella stessa direzione per affrontare questa sfida sanitaria, economica e sociale che ci mette di fronte la pandemia che stiamo vivendo”. Ad affermarlo in una nota i deputati di Forza Italia Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore regionali in Piemonte degli azzurri.