Dl agosto, Pichetto (FI): ipoteca il futuro dei giovani per debito Misure clientelari, provvedimento elettorale

“Le misure dal sapore elettorale che risaltano dal dl Agosto confermano che Forza Italia fece bene in occasione del voto sullo scostamento di bilancio ad astenersi. Come accaduto per i due precedenti scostamenti di bilancio il governo e la maggioranza hanno confezionato provvedimenti non soltanto non concordati con l’opposizione, come sarebbe stato corretto fare, ma che non affrontano la crisi prodotta dall’epidemia di Covid 19. Il dl Agosto contiene misure che servono soltanto agli interessi di questa maggioranza e alla campagna elettorale regionale del prossimo settembre”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in commissione Bilancio. “Altrimenti – aggiunge – non si spiegherebbe come mai la gran parte delle misure siano concentrate nelle aree dove si va a votare. E’ un comportamento irresponsabile, si fa debito ipotecando il futuro dei nostri figli e nipoti per assunzioni clientelari, prebende per amici degli amici e favori elettorali. L’ennesima conferma dell’inaffidabilità di questo governo che sta facendo più danni all’Italia di quanti ne abbia fatto il Covid-19. Forza Italia su questo decreto farà un’opposizione rigorosa e scrupolosa, e presenteremo emendamenti per cancellare queste assurde misure e consentire che il nuovo debito serva davvero al rilancio dell’economia”.

