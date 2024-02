Difesa, Perego: “Approvata la missione ASPIDES dall’Unione Europea”

“L’UE ha approvato l’attivazione della missione Aspides a difesa del traffico mercantile occidentale nel Mar Rosso” afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago “la guerra ibrida che gli Houti stanno portando avanti nello stretto di Bab

el-Mandeb, tagliando le vie di comunicazione che alimentano

numerosi Paesi, come detto anche dal Ministro Crosetto, in una zona di mare strategica; può danneggiare la stabilità economica occidentale. La Difesa Nazionale, dopo il passaggio in Parlamento, potrà fornire il contributo con il Comando imbarcato della missione”.

“Anche in questa occasione il Paese è protagonista” conclude Perego “con un ruolo importante in sinergia con l’operazione EUNAVFOR ATALANTA già in atto e di cui abbiamo assunto il comando lo scorso 8 febbraio”.

ASPIDES, come deciso in sede europea, sarà un’operazione difensiva che si concentrerà sulla protezione delle navi contro gli attacchi in mare, in aderenza alle norme del diritto internazionale, a tutela del principio della libertà di navigazione e a diretto supporto degli interessi nazionali.