Tessile: Mazzetti e Guarducci, “Bene l’impegno del governo contro le derive”

“Le imprese pratesi sono un esempio e una fonte di ispirazione per le politiche industriali del governo che attraverso il Ministro Gilberto Pichetto si sta battendo per eliminare alcune storture dal regolamento europeo sui rifiuti fortemente penalizzanti per la nostra filiera tessile, da sempre vocata al riciclo”. Lo affermano l’On. Erica Mazzetti, componente VIII Commissione ambiente, e Silvia Guarducci, membro coordinamento di Prato. “Adesso serve un cambio di passo a livello di amministrazione comunale: è necessario – aggiungono – instaurare davvero un canale di ascolto attivo e costante con le nostre imprese e utilizzare tutte le leve a disposizione del Comune per sostenerle e favorirne la crescita”. “Un esempio fra tutti – spiegano Mazzetti e Guarducci – può essere spingere con decisione verso politiche che portino il nostro territorio a raggiungere una posizione di avanguardia nell’ambito delle infrastrutture e degli impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti e dell’acqua, punti dolenti sui quali siamo totalmente sguarniti a causa delle miopia PD. È la stessa miopia che riscontriamo nella gestione della multiutility che senza – lo diciamo chiaramente – capitali privati e impianti di smaltimento, compreso il termovalorizzatore, non va da nessuna parte”. “Le nostre aziende, sempre attente alla sostenibilità ambientale e al benessere del territorio, investono molto in ricerca e sviluppo, instaurano collaborazioni con enti di ricerca, Università, imprese di altre Regioni e addirittura di altre Nazioni, sono protagoniste nella realizzazione di progetti innovativi con ricadute importanti in vari settori economici, creando vere e proprie simbiosi industriali”. Secondo le esponenti azzurre un’amministrazione locale “ha il dovere di evidenziare i risultati raggiunti e di contribuire attivamente alla loro diffusione e sedimentazione, non solo per attestare il giusto merito a chi ha contribuito, col proprio ingegno e le proprie risorse economiche, a migliorare la società ma anche per trarne vantaggi per il territorio e la comunità”. “Non possiamo più permetterci di sprecare nemmeno una piccola parte di questo nostro patrimonio industriale e imprenditoriale. Il nostro impegno come Forza Italia – assicurano – sarà costantemente proteso a farlo fruttare al massimo, con l’obiettivo di creare finalmente una vera sinergia tra le imprese e il territorio, nell’interesse di tutti”.