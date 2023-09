Guarda il video – Deborah Bergamini: “Si ad una commissione parlamentare d’inchiesta sulla comunità del Forteto”

Oggi sono intervenuta alla Camera dei Deputati per esprimere il mio voto favorevole all’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla comunità del Forteto.



Questa struttura, situata a Vicchio, in provincia di Firenze, è stata per molti anni un punto di riferimento per il reinserimento sociale di minori e disabili. Tuttavia, alcuni anni fa è stata al centro di uno scandalo che ha portato alla luce gravi abusi sessuali, psicologici e fisici sui minori ospitati. Per questo motivo Forza Italia riteniene che l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sia assolutamente necessaria. Questa commissione dovrà avere il compito di fare piena luce su quanto accaduto al Forteto, di accertare le responsabilità di tutti coloro che hanno contribuito a questa tragedia e di individuare le possibili misure per prevenire che eventi simili si ripetano in futuro.