Deborah Bergamini: “Noi riferimento al Centro, intesa con Iv circoscritta a territori”

“Nessuna Opa su di noi è possibile. Siamo la forza di riferimento del centro. Renzi ha riconosciuto la capacità del nostro Vito Bardi come Presidente della regione e ha deciso di appoggiarlo. Ha condiviso la nostra idea di buongoverno, va bene così”.

Così Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia, in una intervista a Il Tempo.

“Nelle regioni – spiega Deborah Bergamini su possibili accordi anche in Piemonte – quando un Presidente moderato governa bene, è in grado di attrarre la collaborazione di altre forze, esterne al centrodestra, che evidentemente ritengono di avere delle affinità di obiettivi. È un bene, e penso che avverrà la stessa cosa anche in Piemonte, dove il nostro Alberto Cirio governa benissimo. Ma è un tema circoscritto ai territori”.

E su Forza Italia in ottima salute aggiunge: “L’indomani della scomparsa di Silvio Berlusconi non c’erano alternative: dovevamo essere in grado di dare continuità a FI. E non per smentire i commentatori e gli esponenti politici che avevano già azionato il timer. Ma per il nostro Presidente, per noi stessi, per i nostri elettori, per ciò che questo partito ha significato nella storia italiana quando, trent’anni fa, pose con uno shock positivo il tema della libertà al centro del dibattito politico. Non è stato facile, ma lavorando giorno dopo giorno sulle proposte e sul radicamento nei territori, ci stiamo riuscendo”.