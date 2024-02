“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Renato Schifani per la nomina a presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e a Claudio Fazzone, per quella di segretario responsabile della conferenza dei segretari regionali. La squadra di Forza Italia cresce e si rafforza con personalità di esperienza e spessore. Insieme lavoreremo per affrontare le prossime sfide, lavorando sui territori e per continuare a scrivere il nostro futuro”.