Ddl Sport, Rosso(FI): fondamentale riconoscimento in Costituzione

“Forza Italia voterà a favore del disegno di legge costituzionale che intende inserire l’attività sportiva tra i principi della Costituzione italiana”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, nella sua dichiarazione di voto al ddl recante Modifica all’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva.

“Lo sport e l’attività sportiva – ha aggiunto Rosso – hanno via via assunto un’importanza fondamentale nella vita quotidiana di ogni essere umano e finalmente si propone, o meglio si ripropone, un riconoscimento costituzionale. E’ importante dare

una dignità ancora più alta allo sport e a tutto ciò che esso significa sia per il benessere fisico e psico-fisico, sia per i suoi riflessi economici di non poco conto, anche rispetto alle attività legate a sport-spettacolo. Senza dimenticare il ruolo

che ricopre il mondo dell’associazionismo, che ha dovuto affrontare il triste periodo delle chiusure pandemiche e della limitazione di molte attività, incluse quelle sportive. Vedere riconosciuta la dignità dell’attività sportiva in Costituzione potrà dare ulteriore impulso all’iniziativa legislativa ordinaria e faciliterà l’operosità delle associazioni sportive” ha concluso.