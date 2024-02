Crollo cantiere a Firenze – Bergamini e Stella: “Una notizia che ci lascia sgomenti e increduli”

“A nome di Forza Italia Toscana, desidero esprimere il cordoglio e il dolore della nostra comunità politica, per la tragedia verificatasi stamani in un cantiere di via Mariti, a Firenze, in cui almeno due operai hanno perso la vita. Ci stringiamo alle famiglie delle vittime. Saranno gli inquirenti a valutare come si sono svolti i fatti e ad appurare eventuali responsabilità”. Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale.

Deborah Bergamini”Sono profondamente addolorata per la tragedia avvenuta questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze. La morte di due operai è una notizia che ci lascia sgomenti e increduli. Esprimo il mio più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa immensa tragedia.

La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale che non può essere mai messo in discussione. È necessario fare tutto il possibile per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro. Le autorità competenti dovranno fare chiarezza su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

In questo momento di dolore, Forza Italia Toscana si stringe attorno alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità fiorentina.”