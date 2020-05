Covid, Stella (FI): “Regione Toscana riapra e sostenga asili nido, famiglie in grandi difficoltà”

FIRENZE – “Gli asili nido vanno riaperti, con tutte le precauzioni e gli accorgimenti sanitari del caso, ma vanno riaperti. I genitori tornati al lavoro in questi giorni non possono permettersi di stare ulteriormente a casa, e hanno bisogno di queste imprescindibili strutture educative per la fascia 0-3 anni. Aderiamo con convinzione alla manifestazione organizzata dalla Fan (Federazione Asili Nido) di Firenze e dal comitato Educhiamo della Toscana, in programma oggi pomeriggio davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza del Duomo, e non possiamo essere presenti solo a causa di concomitanti impegni istituzionali in Consiglio regionale”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“C’è un rischio concreto di definitiva chiusura delle strutture private di Firenze e della Toscana – avverte Stella -. I servizi educativi per la fascia 0-3 anni sono stati finora ignorati dai decreti del Governo. Le aziende da marzo non incassano l’unico introito che è costituito dalle rette, non hanno ricevuto nessun tipo di aiuto e il personale è ancora in attesa della cassa integrazione, mentre le spese restano invariate. Per questo il Governo deve stanziare contributi che permettano a queste fondamentali strutture educative di riprendere la loro attività a servizio delle famiglie, e dalla Regione Toscana ci aspettiamo fondi che aiutino a pagare gli affitti dei locali. Gli asili nido devono anche poter fare i centri estivi”.

