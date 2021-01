Covid, Stella (FI): “Bene votazione in aula, ora Regione Toscana faccia azione legale contro ritardi consegna vaccino e riduzione forniture”

Firenze – “Adesso la Regione Toscana ha il dovere di intraprendere un’azione legale contro la ditta farmaceutica responsabile dei ritardi nella consegna dei vaccini. A causa di questi ritardi, e della riduzione delle forniture, la campagna vaccinale ha subito un forte rallentamento, e di questo l’azienda deve rispondere, per il danno arrecato non solo al nostro sistema sanitario, ma anche all’economia toscana”. Così il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, commenta la votazione bipartisan di una mozione in tale senso, approvata all’unanimità dall’assemblea toscana.

“Purtroppo – sottolinea Stella – almeno un terzo delle dosi di vaccino previste non è arrivato agli hub farmaceutici della Toscana. Noi ci auguriamo che in brevissimo tempo l’azienda fornitrice possa recuperare il gap e consegnare tutte le dosi concordate, ma nel frattempo queste inadempienze hanno causato enormi problemi al Sistema Sanitario della Toscana. La casa farmaceutica responsabile, oltretutto, ha violato un accordo commerciale, e mi auguro che la Regione Toscana intraprenda subito un’azione legale per vedere rispettati i suoi diritti”.