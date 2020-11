Covid, Stella (FI) a Roma con Ristoratori Toscana: “Qui per difendere economia, imprese e lavoro”

ROMA – “Oggi sono a Roma con i ristoratori, albergatori e partite Iva riuniti nell’associazione Ristoratori Toscana, partiti a piedi da Firenze dieci giorni fa, per dire al premier Conte che le chiusure da lui decise contro il Covid stanno uccidendo l’economia e il lavoro. Le nostre imprese vogliono vivere. Abbiamo bisogno di misure più concrete, equiparate ad altre nazioni d’Europa. Il Governo deve dare i soldi alle aziende e alle attività commerciali, come stanno facendo Francia, Spagna, Austria, Germania, Olanda e Inghilterra”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Questi imprenditori sono un esempio per tutti noi, hanno camminato a piedi per 280 km – sottolinea Stella – per dire che non è normale prendere provvedimenti che uccidono l’economia, usando la ragione e il buon senso si possono coniugare il rispetto delle norme anti-contagio e la prosecuzione delle attività imprenditoriali. Queste misure sono un dramma per le imprese, per chi ci lavora e per le loro famiglie. Nessuno qui vuole negare che il Covid c’è e va combattuto rispettando le misure anti-contagio. Però, prendere provvedimenti così drastici è sbagliato e controproducente, l’economia toscana ne uscirà con le ossa rotte. O il Governo stanzia i fondi necessari, o centinaia di migliaia di persone finiranno sul lastrico”.

