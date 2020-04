Covid-19, Porchietto e Rosso (FI): lanciamo uno ‘sblocco montagna’ per evitare il collasso di uno dei comparti piemontesi più importanti

“Nel pomeriggio di ieri abbiamo organizzato una videoconferenza tra parlamentari di tutti gli schieramenti ed il mondo degli impianti di risalita e stazioni sciistiche per affrontare i problemi che questo comparto si troverà a dover risolvere nel breve, quando gli amanti della neve si chiederanno se potranno ancora andare a sciare e quali saranno le limitazioni poste nella FASE 2”. Ad annunciarlo i deputati di Forza Italia Claudia Porchietto e Roberto Rosso, rispettivamente responsabili nazionali dei Dipartimenti Attività Produttive e Casa.

Spiegano i due azzurri: “E’ evidente che oggi l’attenzione nazionale punta i riflettori sui problemi di come mettere in sicurezza le città d’arte e le stazioni balneari, ma vogliamo ricordare che la stagione della neve si è bruscamente interrotta nel momento più importante, quello delle settimane bianche e non può permettersi di “bucare” anche la prossima stagione, l’Economia Montana risulta centrale per il prodotto interno lordo non solo del Piemonte ma di tutte le rgioni alpine ed appenniniche e dell’Italia intera. Il rischio è di lasciare indietro questo settore. Arpiet Piemonte, associazione regionale delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione, insieme alle rappresentanze nazionali, hanno spiegato che rischiano di non reggere se a livello nazionale non si costruisce un modello che assicuri la sicurezza dei turisti ma che permetta agli operatori una sostenibilità economica, altrimenti il rischio è che molte delle più importanti stazioni invernali non riaprano per la prossima stagione, con forti ripercussioni anche sul sistema alberghiero e sulla tenuta del valore delle abitazioni private e su quelle date in affitto”.

Concludono Porchietto e Rosso: “Vorremmo costruire tutti insieme, in modo bipartisan con i colleghi parlamentari piemontesi lavorare insieme per costruire una proposta organica da consegnare al Governo. Gli esponenti di maggioranza si sono resi disponibili ad aprire l’interlocuzione con il governo, identificando chi abbia le deleghe in merito, per aprire un tavolo di lavoro che dia risposte concrete alle sistema montano ”.