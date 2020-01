Corte UE, Porchietto (FI): dal Governo parlano di legalità, ma poi si fanno condannare per i ritardi sui pagamenti della PA

“La condanna comminata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea all’Italia per i continui ritardi nei pagamenti della PA è l’ennesimo fallimento del Governo giallorosso. Parlano di legalità ma non esiste nulla di più illegale che non pagare in tempi certi i fornitori: una odiosa prassi capace di mettere in ginocchio ogni anno centinaia di imprese, secondo Alleanza Coop 100mila negli anni della grande crisi. Non è possibile che lo Stato paghi in ritardo un’impresa su tre, 24 giorni in più rispetto a quello che prevede la legge. Non è sostenibile che autorevoli esponenti della maggioranza parli di ‘prenditori’ – irridendo gli imprenditori italiani – e poi abbia in pancia un debito verso i privati che ammonta al 2,9% del PIL, il doppio di quanto avviene mediamente nell’UE,. Se si vuole parlare di legalità è necessario che lo Stato dia l’esempio, ma non lo fa. Peccato che quando debba esigere il pagamento delle tasse, lì la PA sia un cerbero che non ammette transazioni se non per i grandi evasori o elusori. Ed ecco allora che il reddito di cittadinanza diventa una misura tanto più odiosa quando si pensa che molti di quei poveri li crea lo Stato italiano nella sua quotidiana opera di killeraggio delle imprese italiane. Dopo l’esito delle elezioni a Bologna il PD ha chiesto di cambiare il programma di governo: bene mi aspetto che inserisco ai primi punti dell’agenda l’azzeramento dei debiti della PA, anche perché le sanzioni imposte dall’UE per le infrazioni riscontrate sono soldi tolti allo sviluppo e alla crescita”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento regionale Attività Produttive degli azzurri in Piemonte.