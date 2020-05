Coronavirus, Stella (FI): “Governo folle, regolarizza immigrati e non proroga Cig”

FIRENZE – “Il Governo più a sinistra della storia repubblicana è riuscito in un’impresa mai riuscita ad altri esecutivi: ha regolarizzato 600.000 immigrati irregolari, e non ha prorogato la cassa integrazione per gli italiani che ne hanno bisogno. E ancora più gravi sono le lacrime di un ministro che piange per aver sanato arbitrariamente centinaia di migliaia di clandestini, e non versa una lacrima per i milioni di disoccupati italiani creati dall’emergenza Covid-19”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Tra l’altro, la mossa del Governo – aggiunge Stella – fungerà da magnete per i milioni di aspiranti immigrati che vorranno attraversare il Mediterraneo per venire in Italia, dove chiunque viene regolarizzato. Queste sono le priorità del governo di sinistra. Nel frattempo, milioni di disoccupati iniziano a trovarsi in condizioni di indigenza, milioni di negozi e attività rischiano di non riaprire più, un numero sempre crescente di nostri connazionali deve ricorrere alle associazioni di promozione sociale o al banco alimentare per poter mangiare”.

