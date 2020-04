Coronavirus, Stella e Giannelli (FI): “Notizie preoccupanti, chi controlla centro di quarantena di Bivigliano?”

FIRENZE – “Le notizie sul centro quarantena di Bivigliano, istituito nell’Hotel Giotto dal Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, con decisione unilaterale, nonostante il parere contrario di tutta la comunità locale, si susseguono ogni giorno, dando luogo a preoccupazioni sempre maggiori per i cittadini”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, insieme al vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Firenze, Giampaolo Giannelli.

“Avevamo infatti denunciato – sottolineano Stella e Giannelli – il grave episodio di un giovane migrante, dell’età di 16/17 anni, uscito tranquillamente dal centro di quarantena, creando allarme e grande preoccupazione nella popolazione; abbiamo appreso ieri dalle dichiarazioni del Sindaco di Vaglia Borchi, che nei giorni scorsi diverse persone in isolamento hanno lasciato il Centro senza aver completato il periodo d’osservazione. Una situazione quindi fuori controllo. Sempre ieri abbiamo appreso che il sindaco di Vaglia ha inviato una lettera alla responsabile dell’Ufficio Igiene della ASL facendo notare che al momento la struttura non è controllata da nessun servizio sanitario pubblico, nonostante la richiesta effettuata due settimane fa all’Assessore regionale alla Sanità e che è rimasta senza risposta”.

“Una situazione quindi gravissima, che necessita di un chiarimento definitivo e di attribuzioni di responsabilità certe. La popolazione – sottolineano Stella e Giannelli – è sempre più preoccupata, e non bastano certo a rassicurarla le dichiarazioni che i minori non accompagnati, fermati a Firenze dalle forze dell’ordine, non saranno più portati al centro di Bivigliano. E’ palese che la situazione è totalmente fuori controllo e che le risposte continuano a non arrivare. Siamo fortemente preoccupati per l’evoluzione della situazione e saremo a fianco della comunità, in ogni modo e con ogni mezzo, affinché vengano ripristinate le doverose garanzie di sicurezza e tutela della salute pubblica”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...