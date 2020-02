Coronavirus, Ruffino (FI): su epidemie competenza ministero non Regione Toscana

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Il governatore della Toscana Enrico Rossi non ha il potere di decidere i comportamenti del sistema sanitario e la profilassi specifica per quanto riguarda il coronavirus: la competenza su epidemie e, speriamo mai, sulle pandemie rimane in carica al ministero della Salute. Questa competenza è bene che la eserciti il ministro Roberto Speranza emanando un protocollo a cui devono attenersi tutte le Regioni, senza eccezioni.

La smargiassata del governatore toscano che si rifiuta di sottoporre a esame i 2500 cinesi rientrati dalla Cina, mette a repentaglio la salute pubblica, non solo in Toscana. Quello di Rossi è un comportamento omissivo e potrebbe configurare addirittura l’ipotesi di attentato alla salute pubblica. Per questa ragione siamo ancora in attesa di un protocollo specifico emanato dal ministero, da articolare poi in sede regionale e decidere, sulla base degli eventi, se è come renderlo eventualmente più restrittivo”.