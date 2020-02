Aeroporto Firenze, Stella (FI): “Noi al fianco di Toscana Aeroporti, avanti con la nuova pista”

FIRENZE – “Siamo davvero soddisfatti per la presa di posizione del cda di Toscana Aeroporti, che conferma la volontà della società di andare avanti nella realizzazione della nuova pista di Peretola e del master plan dell’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’, che comprende un nuovo terminal e il passaggio da 2,5 a 4 milioni di passeggeri annui. E bene anche la lettera che Enac ha inviato alla società e che dice di andare avanti, con nuovi atti ed approfondimenti, dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la bocciatura della Valutazione di impatto ambientale. Noi siamo al loro fianco”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), dopo la presa di posizione ufficiale della società che gestisce lo scalo aeroportuale fiorentino.

“Resta il grande rammarico – aggiunge Stella – che per realizzare l’ammodernamento del Vespucci ci vorranno altri due-tre anni. Un rallentamento che va soltanto a nuocere allo sviluppo dell’economia toscana, e innescato dal ricorso fatto dai sindaci Pd della Piana e di Prato. Non è più pensabile andare avanti così, con 1.000 voli dirottati e decine di migliaia di passeggeri persi ogni anno a causa di condizioni meteo avverse. Con la nuova pista da 2.400 metri tutto questo non avverrebbe. E’ assolutamente prioritario che la nuova pista venga realizzata. Questo chiedono imprenditori, commercianti e businessmen, che con l’ammodernamento del Vespucci potranno fare voli diretti su città finora irraggiungibili. La strada non sarà breve, ma occorre proseguire con attività di analisi, studio e progettazione per andare avanti”.