Coronavirus: Porchietto(FI) Governo chieda alle banche uniformità di intervento

“È giusto quanto sostiene l’Abi quando dice di non essere un organo di vigilanza e che quindi non può di certo imporre agli istituti di credito di operare con una metodologia univoca, veloce e semplice proprio nel rispetto di quanto dichiarato dal Governo. Sta di fatto però che in questi giorni assistiamo a procedure e modulistiche completamente diverse da banca a banca, come le richieste di garanzie personali degli imprenditori o dei soci di srl, quando già abbiamo la garanzia del fondo centrale per le pmi”. Così in una nota l’On. Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia che sottolinea come il risultato di questo sia solo tanto caos che “non aiuta tutti quegli imprenditori che sono già spaventati e preoccupati del mancato fatturato e del mancato incasso. Il Governo invece di chiedere solo alle nostre Regioni uniformità di intervento, perché non chiede altrettanto anche alle banche? “.

