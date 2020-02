Coronavirus, Porchietto (FI): Gualtieri smentisce Patuanelli, storie di ordinario Governo giallorosso

“Oggi ho letto con molto interesse la notizia dove il ministro Patuanelli prometteva un miliardo di euro per contrastare i danni economici conseguenti al coronavirus, annuncio smentito subito dopo dal collega Gualtieri che ha l’ingrato compito di scovare poi le risorse, quelle vere non quelle a parole. I soldi non ci sono, neppure sull’emergenza. D’altra parte grida vendetta la non capacità dei ministri grillini di guardare oltre agli annunci; solo mercoledì in aula, in risposta ad un mio quesito su quali politiche avrebbe adottato il Governo su un altro tema caldo, l’automotive, non é stata fornita alcuna rotta. Ho fatto presente che siamo in attesa di sapere come vorranno dar gambe al miliardo di euro che l’Europa ci ha permesso di investire senza i vincoli degli aiuti di Stato, in un ambito così strategico quale quello delle nuove tecnologie nel campo mobilità, come pensa di contrastare l’attivismo dei francesi e dei tedeschi, che proprio in questo campo si sono mossi già da tempo e che rischiamo di vedere l nostra filiera superata proprio dai tedeschi e dai francesi, in un campo che è sempre stato il primo settore per occupazione e per imprese in Italia. Il ministro dice di voler far rientrare le imprese dall’estero senza rendersi conto che per farlo occorre generare un terreno fertile agli investimenti, non ostile alle imprese, innovativo e semplice, esattamente l’opposto che questi ultimi due governi hanno generato. Ammette che su plastic tax e sugar tax, “devono cambiare qualcosa….” Qualcosa???? Comprendono che hanno sbagliato tutto, ma proprio tutto e che non hanno il coraggio di ammetterlo. L’unica strada è rivedere tutto l’impianto della finanziaria. Troppo per dei ministri bravi solo ad annunciare e poi a smentire se stessi”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile nazionale del Dipartimento Industria per gli azzurri.