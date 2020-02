Ambiente, Gruppo Forza Italia Regione Piemonte: approvata in Commissione del Consiglio regionale mozione per la valle Bormida

“Oggi in V Commissione abbiamo approvato una mozione per venire incontro agli annosi problemi della Valle Bormida, una esigenza che come Forza Italia riteniamo centrale nell’agenda politica della nostra Giunta regionale e che si pone in continuità di un atto d’indirizzo che avevamo approvato nella scorsa legislatura. In particolare chiediamo l’impegno della Giunta a farsi carico delle fortissime preoccupazioni espresse dai territori interessati da tale enorme danno ambientale; a pubblicare i risultati e le valutazioni conclusive degli aggiornamenti riguardanti le ultime indagini epidemiologiche attivate dalla Regione Piemonte e a valutare l’opportunità di estendere la succitata indagine a tutti i Comuni compresi nella Valle Bormida. Si tratta di impegni che vorremmo sanassero definitivamente la ferita ancora aperta delle conseguenze dei riversamenti di agenti inquinanti nel fiume Bormida da parte dell’ex Acna di Cengio”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola, la vicecapogruppo Alessandra Biletta e il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti.