Coronavirus, Porchietto (FI): ancora attendiamo decreto economico

“Ieri abbiamo atteso tutto il giorno il decreto economico che dovrà contenere il posticipo dei tributi e contributi che scadranno lunedì, garantire la cassa integrazione per i lavoratori rimasti a casa e misure di aiuto alle imprese e ai commercianti che hanno dovuto chiudere le loro attività per contrastare il contagio.

La giornata è trascorsa con un continuo appello al Governo per sapere cosa avrebbero fatto, ma ad oggi il decreto non è ancora pronto e non si sa se arriverà questa sera o domani o quando… Ma la cosa surreale è che oggi, pubblicato in gazzetta ufficiale, troviamo un altro decreto dell’11 marzo, n° 16 che tratta tra le altre cose, di disposizioni urgenti per l’organizzazione dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina del 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025”. Lo scrive in una nota del deputato Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.

“Quindi il Governo, in giorni così difficili, anzichè concentrarsi per dare subito risposte rassicuranti su tasse, imposte, coperture economiche, dà priorità alle olimpiadi e alle ATP, distraendosi su temi che, ci mancherebbe saranno anche importanti, ma mai quanto dare subito una risposta alle esigenze dei cittadini, lavoratori, imprenditori, che non sanno quale sarà il loro futuro economico…Non aggiungo altro,sono senza parole”, conclude