Coronavirus, Forza Italia Piemonte: i prossimi investimenti siano dedicati a mettere in condizione il personale sanitario a svolgere le loro mansioni in condizioni adeguate

“In questi giorni drammatici, dove ciascuno di noi ha dovuto rinunciare alla quotidianità e rimanere a casa ci pare un enorme sacrificio, emerge con vigore e forza commovente la straordinaria opera del personale sanitario, medici, infermieri, personale ospedaliero, addetti al pronto soccorso. Una moltitudine di lavoratori che, mettendo a repentaglio la propria salute e loro sì, rinunciando a ogni altra esigenza personale, sono diventati per tutti noi una delle poche certezze di questo momento balordo. Auspichiamo che il governo non si dimentichi di questi eroi silenziosi, non solo premiando il loro instancabile impegno, ma operando affinché i prossimi investimenti siano dedicati a metterli in condizione di svolgere le loro mansioni in condizioni adeguate”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte, e dei colleghi parlamentari Roberto Rosso, Diego Sozzani e Roberto Pella vicecoordinatori regionali sempre di Forza Italia Piemonte.