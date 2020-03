Coronavirus, Pichetto (FI): governo congeli scadenze fisco. Ormai è emergenza anche economica

“È evidente che il nostro Paese si trova a dover gestire un’emergenza nazionale. Senza alcun indugio il governo congeli per almeno quattro mesi ogni termine amministrativo e scadenza tributaria. E altrettanto si faccia per il cuneo fiscale attivandolo da gennaio 2021 con recupero rateizzato del semestre precedente. Il governo, quindi, vari immediatamente misure di impatto sull’economia, perchè ormai è chiaro che l’emergenza Covid-19 non è soltanto sanitaria”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.