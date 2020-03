Tasse Universitarie, Varaldo (FI Giovani): Ho scritto ai Rettori, si posticipi la scadenza dell’ultima rata di Unito e Polito

“L’emergenza sanitaria coronavirus si sta trasformando anche in un dramma economico occupazionale che colpisce le famiglie e i giovani, spesso occupati in lavori precari e privi di tutele. Per queste ragioni ho inteso scrivere al Rettore dell’Università degli Studi di Torino Prof. Stefano Geuna e al Rettore del Politecnico di Torino Prof. Guido Saracco affinché valutino l’opportunità di rinviare la scadenza dell’ultima rata delle tasse universitarie relative all’Anno Accademico in corso che rispettivamente scadono il 30 marzo e il 2 aprile prossimi” Lo dichiara in una nota stampa Tommaso Varaldo, Coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia per Torino e Provincia e Consigliere Comunale a Chieri