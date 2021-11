COP26, Mazzetti (FI): “Mediazione storica e punto di partenza”

Il commento dell’On. Erica Mazzetti a margine di COP26 a cui ha partecipato: “Punto di partenza. Sforzo complessivo per tutti i settori”.

Roma, 15 novembre 2021 – “Gli obiettivi concordati a COP26 possono sembrarci un compromesso a ribasso ma non poteva essere altrimenti vista la complessità degli interessi e degli attori” dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, intervenuta al vertice di Glasgow. “Il grado e mezzo e la riduzione progressiva del carbone, anziché la sua eliminazione, non sono il massimo ma sono un punto di partenza aderente ai problemi reali di economie strutturate, che si stanno avviando a una ristrutturazione fino ad oggi fumosa, e sono un frutto di una mediazione che tutti hanno definitivo storica ma su dobbiamo continuare a lavorare”.

“Lo sforzo – aggiunge l’esponente azzurra – è stato complessivo, ha declinato gli obiettivi di riduzione delle emissioni abbracciando una pluralità di ambiti e settori, da quello sanitario a quello particolarmente sensibile dei trasporti, dell’efficientamento energetico degli immobili e la forestazione. Su questi punti si è ribadito che si deve andare verso i veicoli a zero emissioni, edifici più auto-climatizzati, anche attraverso filiere produttive circolari e sostenibili ma ci sono criticità, come l’energia e le materie prime, ancora irrisolte che ho più volte segnalato e su cui mi sono già attivata”.

“La COP26 di Glasgow – rimarca – è stata la cornice, ai governi nazionali spetterà riempirla di contenuti e il governo Draghi, anche per merito del ministro Cingolani, è in prima linea e sta concretizzando una strategia ed anche in questo caso il governo italiano è stato promotore e leader in Europa. Da parte mia la partecipazione a COP26 è uno stimolo a continuare sul percorso intrapreso per una svolta ecologica con basi credibili e pragmatiche, rispettosa delle nostre caratteristiche culturali ed imprenditoriali” conclude.

Gli altri interventi di Erica Mazzetti a COP26

COP26, Mazzetti (FI): “Elettrico sì ma bisogna prima risolvere ampie criticità” – Forza Italia News