Casa, Rosso (FI): ritiro direttiva stop vendita abitazioni con mancato rendimento energetico grande vittoria di Forza Italia e del PPE

“Sono estremamente soddisfatto che Forza Italia insieme con il Ppe abbia bloccato il provvedimento che prevedeva lo stop alla vendita di immobili senza rendimento energetico migliorato. Si trattava di una misura senza senso, completamente slegata dal momento che stiamo vivendo con famiglie in estrema difficoltà, sia dal punto di vista occupazionale che di tenuta del reddito. E’ stato in questo senso indispensabile la mediazione compiuta da Antonio Tajani che nel giro di pochi giorni, con i suoi interventi puntuali, ha scongiurato questo sciagurato attacco alla casa, disinnescato l’assalto al Natale e alle altre feste religiose, ottenuto il rinvio selettivo delle cartelle esattoriali e stoppato l’ennesimo tentativo del Pse di non mantenere i patti sulla staffetta alla guida dell’Eurocamera. Forza Italia c’è e porta a casa risultati tangibili. Tutti noi siamo a favore di tutte quelle misure che possano agevolare la transizione ecologica e invertire gli effetti del cambiamento climatico, bisogna però farlo con azioni che non impoveriscano le famiglie italiane ed europee, scaricando sulle loro spalle decenni di politiche insensate a livello ambientale e su sala internazionale”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicepresidente del Gruppo azzurro alla Camera e responsabile nazionale del Dipartimento Casa per il partito.

