Casa, interrogazione Stella (FI): “A Firenze 130 sfratti al mese. Comuni rendicontino utilizzo Fondo morosità incolpevole”

Firenze, 22 marzo – “Ben 130 sfratti al mese. E’ un numero esorbitante quello che vede Firenze detenere un ben triste primato, quello del numero sempre crescente di inquilini che, tra crisi economica e caro bollette, non riescono a pagare l’affitto e vengono sfrattati dai proprietari. Esiste un Fondo per morosità incolpevole istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che lo stesso Mit ripartisce fra le Regioni, che poi procedono ad assegnarlo alle città capoluogo e ai Comuni ad alta tensione abitativa: come vengono utilizzati questi soldi in Toscana e a Firenze?”. E’ quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in un’interrogazione sul tema.

“La legge di Bilancio 2022 – sottolinea Stella – ha deluso le aspettative in materia di misure di politica abitativa urgenti e indifferibili; e manca un’indicazione specifica sul rifinanziamento del fondo di sostegno all’affitto e del fondo per la morosità incolpevole. Sono 175.000 le famiglie in crisi abitativa, tra chi ha problemi con gli sfratti e chi ha importanti difficoltà a pagare i canoni di locazioni. Per l’89% dei cittadini che si sono rivolti ai vari sportelli territoriali dei sindacati dei cittadini, il solo affitto (escluso dunque utenze e condominio) incide per oltre il 45% dei propri redditi. E’ un problema sociale enorme, chiediamo che i Comuni che ricevono i fondi ad hoc facciano un rendiconto dettagliato”.