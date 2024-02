CARCERI – Nevi: “Una riforma del sistema carcerario deve tomare a essere un tema urgente dell’agenda politica”

Ci sono persone non socialmente pericolose che possono sfruttare i domiciliari. Per extracomunitari e stranieri possiamo potenziare il rinvio alle patrie galere per il maggior numero di coloro che sono ospitati al momento nei nostri istituti. Per fare questo però bisogna modificare la normativa. Ecco perché quello di una riforma del sistema carcerario deve tomare a essere un tema urgente dell’agenda politica. Poi c’è il drammatico tema della lentezza della macchina della giustizia: non possiamo pensare di lasciare le persone in attesa di giudizio troppo a lungo dietro le sbarre. Soprattutto per loro servono misure alternative. E’ un tema che va affrontato e risolto in maniera trasversale. Parliamo con tutti e abbiamo già trovato un interlocutore valido in Roberto Giachetti di Italia Viva”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, in un’intervista di oggi su Il Giornale.