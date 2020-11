Bilancio, Pichetto e Toffanin (FI): necessario nuovo scostamento di bilancio, risorse non bastano

“Da oggi altre cinque regioni sono state classificate in zona arancione, mentre la la Provincia di Bolzano è stata inserita nella zona rossa. La situazione sta collassando e i provvedimenti che dovrebbero ristorare le imprese e i lavoratori (Decreto Ristori 1 e Ristori 2) non solo hanno risorse limitate, ma prevedono risposte solo per le regioni individuate con gli ultimi due DPCM. I 340 milioni stanziati in previsione di ulteriori chiusure e i 50 milioni per incrementare i codici Ateco sono irrisori. Il Governo provveda subito ad uno scostamento di bilancio per dare risposte immediate e concrete a tutti, anche in considerazione di quello che accade ‘ad horas’ e in previsione di quello che accadrà nelle prossime settimane. Basta inseguire il virus, la coperta è cortissima ma non si può lasciare fuori nessuno”.Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori di Forza Italia Roberta Toffanin e Gilberto Pichetto Fratin.

