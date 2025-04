Biglia (FI): dalla Regione Piemonte, un sostegno alle aziende vitivinicole e le cantine cooperative

«Per sostenere le aziende vitivinicole e le cantine cooperative che intendono aprire nuovi punti vendita aziendali e sale di degustazione, oppure riqualificare e potenziare quelli esistenti, la Regione Piemonte ha strutturato un bando da 4,8 milioni di euro che attinge interamente a fondi europei dell’Ocm Vino. Sono ammesse al sostegno: opere di natura edilizia come costruzione, acquisto, ristrutturazione e riattamento di fabbricati; acquisto di attrezzature, macchinari, elettrodomestici e impianti funzionali alla vendita e degustazione dei vini prodotti; acquisto di arredi e allestimenti; acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per i punti vendita aziendali. I progetti dovranno avere un importo compreso fra i 20.000 e i 350.000 euro e saranno finanziati per una quota del 40%. Il bando chiuderà il 30 aprile». Ad annunciarlo Debora Biglia, consigliera regionale di Forza Italia in Piemonte.

.