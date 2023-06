Berlusconi, Gruppo consiliare Forza Italia Regione Piemonte: scompare uno statista e indiscusso leader

“L’Italia da oggi, senza il presidente Silvio Berlusconi, sarà più sola. Con l’addio a Silvio il nostro Paese paese perde uno statista e un indiscusso leader che ha saputo riportare l’Italia al centro della politica Europea e internazionale. Un uomo che, nonostante gli attacchi personali scomposti di una parte politica, ha sempre messo al centro della sua vita non se stesso ma gli interessi del Paese. Anche in questi ultimi mesi, dove non stava bene, il suo primo pensiero era il futuro della politica italiana, del Governo di centrodestra e della sua creatura più amata: la nostra Forza Italia. Ci lascia in eredità una carta di valori e ideali e un partito che è nostro dovere continuare a rendere la casa naturale per tutti i moderati italiani. Ora spetta ancora di più ad ognuno di noi rimboccarci le maniche e lavorare per portare avanti i programmi di Forza Italia“. Ad affermarlo il Gruppo consiliare Forza Italia in Regione Piemonte.

