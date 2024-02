Bergamini: ““La compattezza della nostra coalizione è consolidata da oltre 25 anni di esperienza di governo”

“La compattezza della nostra coalizione è consolidata da oltre 25 anni di esperienza di governo insieme, a livello nazionale e locale. C’è, come al solito, chi vuole ‘mediatizzare’ il tema e cerca di giocare su eventuali divisioni della maggioranza, ma, con anni di esperienza alle spalle, posso affermare che se c’è una maggioranza che è unita nei principi e nel rispetto dei programmi con i quali si è presentata alle elezioni è proprio questa. Ciò non deve dispiacere, perché è una garanzia non solo di tenuta, ma anche di azione di governo”. Lo ha dichiarato l’On. Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa, ospite ad Agorà su Rai3.