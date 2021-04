“Bene la campagna per l’iva agevolata sugli assorbenti, estendiamo l’iniziativa a tutti i prodotti di prima necessità”

Il coordinamento comunale di Forza Italia ha accolto con favore la decisione dell’Amministrazione Comunale di Rosignano M.mo, di ridurre e contenere i prezzi per gli assorbenti.

Occorre una maggiore sensibilizzazione sul problema del costo mensile del ciclo mestruale e sul fatto che non si può applicare l’iva al 22% sul costo degli assorbenti, necessari e non opzionali per le donne. E’ certamente un importante passo che va ad attenuare la difficile situazione economica di molte famiglie.

Sarebbe opportuno estendere l’iniziativa a tutti quei prodotti di prima necessità, che gravano nel bilancio familiare di una famiglia, come ad esempio i pannolini per i neonati.

Calmierare l’iva su questi prodotti farebbe comodo a tante famiglie, sopratutto a quelle monoreddito, dimostrando grande sensibilità ed attenzione non solo verso il mondo femminile, favorendo, così chi deve sostenere quotidianamente spese per i propri cari.

Non dobbiamo restare nell’ambito della visione ideologica, le “pari opportunità” si raggiungono quando un provvedimento è dettato dal buon senso e viene quindi applicato a tutti ed a tutte le situazione analoghe. Da donna – continua Tenerini – non voglio essere tutelata in quanto tale, ma perchè essere umano al quale devono essere riconosciuti diritti ed opportunità al pari di altre realtà analoghe.

Questo è l’ invito che come Forza Italia rivolgiamo all’ amministrazione comunale di Rosignano M.mo, che sia da esempio per tutte le amministrazioni comunali della nostra provincia.”

Giacomo Conforti Coordinatore comunale di Rosignano M.mo – Forza Italia

Chiara Tenerini Coordinatore provinciale di Livorno – Forza Italia