Balneari, Forza Italia: “Avevamo ragione noi ed aveva torto il Consiglio di Stato”

“Avevamo ragione noi ed aveva torto il Consiglio di Stato. Si e’ accertato, al tavolo che ha visto coinvolti governo e associazioni che seguono le vicende delle imprese Balneari, che la ‘risorsa’ in Italia non e’ scarsa e che ci sono ampi spazi sulle nostre coste per nuove imprese che volessero impegnarsi in questo settore”. Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri, Deborah Bergamini e Roberto Bagnasco. “Quindi non c’e’ nessuna ragione per fare gare, aste o altre cose del genere. Lo spazio per nuovi ingressi c’e’ e i dati sono chiarissimi. Soltanto un terzo delle coste disponibili vede la presenza di imprese Balneari o di altre attivita’. Quindi chi ha emesso sentenze in base a una visione distorta della realta’ deve retrocedere, ma deve anche spiegare perche’ ha preso delle decisioni arbitrarie, ingiuste e infondate. Peraltro – proseguono – anche con interventi ben al di fuori delle proprie competenze. Siamo noi a dare un consiglio di buon senso a chi dovrebbe dare i ‘consigli allo Stato’ e ha invece avuto la pretesa di prendere decisioni errate. Ora si tratta di andare avanti e di comunicare a tutte le realta’, anche europee, come stanno le cose. Lasciando finalmente in pace le imprese che vogliono certezze per investire, crescere e creare ricchezza e occupazione”.