Ance, Rosso (FI): proseguire con semplificazione per rilanciare il Paese

“Non si può pensare di far ripartire l’economia e di fare spesa sociale se non si sostiene e tutela chi crea ricchezza. Il messaggio che arriva dall’assemblea annuale dell’Ance è chiaro e inequivocabile: gli imprenditori che creano lavoro devono poter contare su un sistema amico che favorisca e agevoli gli investimenti attraverso un processo di semplificazione normativa. Un punto fondamentale, in linea con l’impegno politico che da sempre Forza Italia porta avanti“. Così il senatore Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa di Forza Italia, a margine dell’assemblea Ance a Roma. “Già in questi primi mesi di governo – prosegue – il centrodestra ha messo in atto una serie di riforme proprio all’insegna della semplificazione e della maggiore fluidità nel rapporto tra lo Stato e i cittadini. Basti pensare al nuovo Codice degli appalti e all’abrogazione dell’abuso d’ufficio, un reato che finora non ha fatto altro che bloccare lo sviluppo del Paese e frenare autorizzazioni e investimenti. Ora bisogna proseguire sulla strada tracciata, anche attraverso una riforma del sistema degli incentivi per l’edilizia che semplifichi le percentuali delle detrazioni e porti quella stabilizzazione che è il presupposto indispensabile per una adeguata programmazione degli interventi”, conclude.

